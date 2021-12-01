Карасев рассудит «Сочи» и «Краснодар»

Российская премьер-лига опубликовала список официальных лиц, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин, VAR – Евгений Турбин, инспектор – Александр Колобаев.
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв, VAR – Артём Любимов, инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, VAR – Иван Сиденков, инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Урал»: судья – Кирилл Левников, VAR – Алексей Сухой, инспектор – Геннадий Куличенков.
«Химки» – «Арсенал»: судья – Евгений Кукуляк, VAR – Павел Кукуян, инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, VAR – Иван Сиденков, делегат РПЛ – Александр Разинский.
«Нижний Новгород» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, VAR – Сергей Иванов, инспектор – Сергей Лапочкин.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, VAR – Павел Шадыханов, инспектор – Сергей Французов.