Фредди Аду рассказал о встрече с Роналду

Ганский полузащитник Фредди Аду рассказал о встрече с Криштиану Роналду во время визита в «Манчестер Юнайтед».

«Все всегда говорят о том, что Роналду высокомерный, или что-то в этом роде, но позвольте мне сказать, что из всех игроков, которые были во время моего визита, он был единственным человеком из всех, который подошел ко мне, чтобы пообщаться и пригласить меня на ужин. Он был потрясающим . Конечно, я еще тогда уважал Роналду, но после этого он стал моим любимым игроком», - приводит слова футболиста British Gambler.

Ранее Аду назвал ошибкой свой переход в аренду в «Монако» из «Бенфики». В сезоне-2008/09 он сыграл за монегасков в десяти матчах, не отличившись результативными действиями.

В настоящий момент ганский футболист находится без клуба.