Канчельскис пообещал передать в ФИФА и УЕФА информацию об угрозах в свой адрес

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил, что подал заявление в полицию в связи с угрозами свой адрес, а также пообещал обратиться в ФИФА и УЕФА.

«Мы действительно подали заявление в полицию. Все угрозы будут переданы в FIFA и UEFA. Этим делом сейчас должны серьезно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было. Думаю, скоро будет больше информации. Хочу, чтобы этих людей нашли и действовали в отношении них в соответствии с законом», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, ранее трое неизвестных встретили Канчельскиса в одном из кафе и потребовали, чтобы он взял 80 тысяч евро вместо положенных по постановлению ФИФА 1,8 миллионов евро из-за задолженностей по его работе в узбекском «Навбахоре».

Во главе «Навбахора» Канчельскис провел 24 игры, в которых его команда 6 раз выиграла, 7 проиграла и 11 встреч сыграла вничью.