Александр Тихонов назвал российский футбол дерьмом в квадрате

Советский биатлонист Александр Тихонов не нашел хороших слов в адрес российского футбола.

«Дерьмо! Полное дерьмо в квадрате! Посмотрите, какой футбол в Европе. Это же несравнимо! А у нас что? Вон Дзюба с большой зарплатой, который только и онанирует на камеру. Тьфу», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ноябре сборная России по футболу не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре и теперь в марте сыграет в стыковых матчах. Первым соперником команды Валерия Карпина будет сборная Польши.