РПЛ и РФС согласовали увеличение разрешенной посещаемости на матчи в Москве

РФС сообщил о том, что организация совместно с РПЛ согласовала с Мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости матчей в столице России.

Все московские клубы высшего дивизиона смогут в декабре заполнять свои стадионы на 70 процентов от общей вместимости.

Зрителям и лицам, работающим над организацией матчей, необходимо наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание COVID-19.

Добавим, что ранее разрешенная вместимость стадионов в Москве составляла 30%.