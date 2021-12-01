Вратарь «Факела» Свинов станет игроком «Спартака»

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».

По информации Sport24.ru, в четверг игрок пройдет медосбледование в столичном клубе. Источник отмечает, что договор пока не подписан, однако принципиальное решение принято.

Ранее красно-белые уже обращались к воронежцам по вопросу приобретения Свинова, однако получили отказ, поскольку «Факел» не устраивала сумма в десять миллионов рублей. Сейчас «Спартак» предложил в два раза больше, как и прописано в соглашении футболиста.

Действующий контракт вратаря с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года.