«Интер» обыграл «Специю» и вышел на второе место в Серии А

В матче 15-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Роберто Гальярдини и Лаутаро Мартинес, реализовавший пенальти.

Эта победа позволила миланцам набрать 34 очка и забраться на второе место в турнирной таблице. Уже спустя несколько часов его может подвинуть оттуда «Милан» в случае успеха в гостевой игре против «Дженоа» Андрея Шевченко. «Специя» с 11 очками осталась на 17-й позиции.

Лидирующий в чемпионате «Наполи» свой матч против «Сассуоло» также проведет позже.

Серия А

15-й тур

«Интер» (Милан) - «Специя» - 2:0 (1:0)

Голы: Гальярдини, 36; Мартинес, 58 (с пенальти).