Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить команду Шевченко и вернуться на второе место

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место в турнирной таблице.

В составе гостей отличились Златан Ибрагимович и Жуниор Мессиас, оформивший дубль и забивший свои дебютные мячи в составе «Милана».

Эта победа позволила команде Стефано Пиоли набрать 35 очков и обойти земляков из «Интера». «Милан» снова второй.

Подопечные Андрея Шевченко, игравшие против клуба, в котором их нынешний наставник сделал себе имя в Европе, с десятью очками остались на 18-й позиции.

Серия А

15-й тур

«Дженоа» (Генуя) - «Милан» - 0:3 (0:2)

Голы: Ибрагимович, 10; Мессиас, 45; 61.