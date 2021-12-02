«Наполи» на последних минутах матча упустил победу над «Сассуоло»

ТЩК в 17 лет: игра на выживание против времени и новых звезд. Но они не сдаются!

Два года назад Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, едва придя во «взрослое» катание, совершили в нем революцию. И все трое продолжают оставаться в элите до сих пор.