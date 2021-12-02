«Наполи» на последних минутах матча упустил победу над «Сассуоло»

Футболисты «Наполи» не смогли переиграть «Сассуоло» в гостевом матче 15-го тура Серии А.
В составе неаполитанской команды голами отметились Фабиан Руис (51-я минута) и Дрис Мертенс (59). У хозяев поля отличились Джанлука Скамакка (71) и Джанмарко Феррари (89).
Отметим, что в компенсированное время матча главный арбитр встречи Ивано Пеццуто показал красную карточку наставнику неаполитанцев Лучано Спаллетти.
После этой игры «Наполи» набрал 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Сассуоло» с 19 очками занимает 12-е место.
В следующем туре неаполитанцы сыграют на своем поле против «Аталанты», а клуб из Сассуоло встретится в гостях со «Специей».
Серия А
15-й тур
«Сассуоло» - «Наполи» - 2:2 (0:0)
Голы: Скамакка, 71. Феррари, 89. – Руис, 51. Мертенс, 59.