«Челси» нанес поражение «Уотфорду» и сохранил лидерство в АПЛ

В матче 14-го тура АПЛ лондонский «Челси» в гостях смог одолеть «Уотфорд» и сохранил лидерство в турнирной таблице.
В составе гостей мячи забили Мейсон Маунт и Хаким Зиеш. Хозяева ответили точным ударом Эммануэля Денниса.
Отметим, что матч прерывался на 13-й минуте в связи с оказанием клубными медиками «Челси» первой помощи болельщику, у которого случился сердечный приступ. Фаната транспортировали в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.
«Аристократы» набрали 33 очка и смогли удержать первое место.
АПЛ
14-й тур:
«Уотфорд» - «Челси» - 1:2 (1:1)
Голы: Деннис, 43 - Маунт, 29; Зиеш, 73.
источник: «Советский спорт»