Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Эвертон» в дерби

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях нанес крупное поражение землякам из «Эвертона».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных», в составе которых дубль оформил Мохаммед Салах. Еще по одному мячу забили капитан команды Джордан Хендерсон и Диогу Жота. «Ириски» смогли ответить лишь точным ударом Демарая Грэя.

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжает погоню за «Челси» и «Манчестер Сити», отставание от которых составляет два и одно очко соответственно.

«Эвертон» с 15 очками остался на 14-й позиции.

АПЛ

14-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) - «Ливерпуль» - 1:4 (1:2)

Голы: Грэй, 38 - Хендерсон, 9; Салах, 19; 64; Жота, 79.