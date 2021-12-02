«Манчестер Сити» переиграл в гостях «Астон Виллу»

Футболисты «Манчестер Сити» выиграли у «Астон Виллы» в выездном матче 14-го тура английской премьер-лиги со счетом 2:1.

В составе «горожан» голами отметились Рубен Диаш (27-я минута) и Бернарду Силва (43). У хозяев поля точным ударом отличился Олли Уоткинс (47).

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 32 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», имея в активе 16 очков, располагается на 13-м месте.

В следующем туре «горожане» сыграют в гостях против «Уотфорда», а команда из Бирмингема встретится на своем поле с «Лестером».

АПЛ

14-й тур

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» - 1:2 (0:2)

Голы: Уоткинс, 47. – Диаш, 27. Силва, 43.