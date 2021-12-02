«Трудно противостоять великой команде»: Шевченко прокомментировал поражение от «Милана»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал крупное поражение своей команды от «Милана» в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьезная, но нам пришлось заменить его, и завтра у него будет обследование.

Мы создавали моменты, но всегда трудно противостоять великой команде. Естественно, «Милан» давил очень сильно, и мы изучали, как создать им проблемы, мы действительно создавали моменты, но на данный момент «Милан» является очень сильным клубом.

Когда ты пропускаешь гол в первые десять минут, это сильно сбивает с толку. Мы пропустили еще один гол перед перерывом, и это меняет игру: нужно постараться еще немного набрать обороты, и у команды были шансы, их вратарь отлично справился», - приводит слова украинского специалиста Sky Sports Italia.

Напомним, матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Златан Ибрагимович и Жуниор Мессиас (дважды).

«Милан» продолжает погоню за «Наполи» в чемпионате, занимая второе место и отставая от подопечных Лучано Спаллетти на одно очко. «Дженоа» расположился на 18-й строчке, в активе команды всего десять очков.