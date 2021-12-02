«Джеррард уже прекрасный тренер»: Гвардиола оценил своего молодого коллегу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил тренерские успехи наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда после матча между этими командами в рамках 14-го тура АПЛ.

«Мы сыграли потрясающе, ведь я знаю, насколько хорош был соперник. Стивен Джеррард уже прекрасный тренер. Игроки «Астон Виллы» точно знают, что делать на поле, и делают это очень качественно.

Мы безупречно провели все 90 минут и не позволили такой мастеровитой команде, как «Астон Вилла», создать большое количество моментов.

Я всегда говорю травмированным футболистам: «Если вы не поможете победить, помогут игроки академии». Когда де Брейне и Фодена нет на поле, нам тяжело проводить контратаки, но гол Бернарду был исключительным», - приводит слова испанского специалиста ВВС.

Напомним, «Сити» на выезде нанес поражение «дачникам» со счетом 2:1 и продолжил погоню за лидирующим в чемпионате «Челси».