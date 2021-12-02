Роман Еременко не вернется в РПЛ, потому что его семья не знает русский язык

Алексей Еременко, отец финского хавбека Алексея Еременко, рассказал почему его сын не планирует возвращаться в Россию.

«По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьей. У него трое детей школьного возраста. Они ходят в английскую школу. Жена Романа — финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском», - приводит слова Алексея RT, ссылаясь на Err.ee.

Напомним, что в составе казанского «Рубина» Роман Еременко становился обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012), а с ЦСКА полузащитник выигрывал чемпионат страны (2015/16). Еременко продолжает оставаться свободным агентом после ухода из «Ростова» в феврале этого года.