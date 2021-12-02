Булыкин считает, что у Иосифова есть все, чтобы проявить себя в «Вильярреале»

Бывший нападающий «Ден Хаага» Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского полузащитника Никиты Иосифова в испанском «Вильярреале».

1 декабря Иосифов дебютировал за основную команду испанского клуба и забил гол в матче Кубке Короля против «Виктории» (8:0).

«Есть возможности, варианты закрепиться в составе. Я ему желаю не сбавлять темп и двигаться только вперед. «Вильярреал» выступает в чемпионате Испании, сильное первенство, и у Никиты есть все, чтобы проявить себя там, а дальше двигаться вверх по карьерной лестнице», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Иосифов перебрался в Испанию из системы «Локомотива» в июле этого года. За вторую команду «Вильярреала» 20-летний футболист провел девять матчей, в которых забил три гола.