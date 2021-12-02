«Хватит, ну куда еще?»: Кутепов устал сидеть на скамейке запасных в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, какое условие будет для него самым главным при подписании нового контракта с клубом.

«Нужно понимать, в каком статусе я буду в «Спартаке». Если игрока запаса, то простите, на это не готов. Хватит, ну, куда еще? В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в составе красно-белых Илья выигрывал чемпионский титул в 2017 году, а также Суперкубок страны и бронзовые награды.

Кроме того, Кутепов является четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.