«Мы не просто так сделали свою работу»: Кутепов не считает звание ЗМС незаслуженным

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объяснил, почему гордиться званием заслуженного мастера спорта.

«Честно: горжусь этим званием. На чемпионате мира мы не просто так сделали свою работу. Когда-то в Ставрополе я пинал мяч в кедах за 150 рублей и не мог подумать, что в моей жизни всё это будет. Вот почему для меня это важно, а не из-за значка ЗМС», - приводит слова игрока Sport24.ru.

Напомним, за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 российские футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта. Часть спортивной общественности отнеслась к такому решению спортивного руководства с недоумением, поскольку согласно действующего законодательства звание ЗМС может получить лишь спортсмен, выигрывавший золотую награду чемпионата мира.