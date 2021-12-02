«Спросил у Руя: «Как мы будем это решать?»: Кутепов - о конфликте с главным тренером «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о небольшом конфликте между ним и главным тренером команды Руем Виторией.

«Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причем публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошел и спросил: «Как мы будем это решать?»

Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают». Больше у меня с ним личных бесед не было», - приводит слова игрока Sport24.ru.

Напомним, в одном из интервью португальский специалист, отвечая на вопрос, почему он предпочитает ставить в стартовый состав Николая Рассказова на позиции центрального защитника, а не Кутепова или Илью Гапонова, сказал, что последние значительно хуже тренируются.