«Нет такого: «Я - спартач, я здесь посижу»: Кутепов - о готовности перейти в ЦСКА или «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил, что может рассмотреть варианты перехода в стан принципиального соперника красно-белых.

«Это моя карьера. Если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, Зенит - неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку». Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику - это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я - спартач, я здесь посижу», - приводит слова игрока Sport24.ru.

Напомним, футболист неоднократно выражал недовольство своим положением в команде, поскольку практически не выходит в основном составе. Действующий контракт Кутепова со «Спартаком» заканчивается летом 2022 года. Защитник заявил, что может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.