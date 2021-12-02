Газизов объявил, что у него нет спора со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимающий аналогичную должность в «Спартаке», заявил у него нет претензий к московскому клубу.

«Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда», - приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму, однако акционер клуба «Капитальные активы» подал апелляцию, которую выиграл. 7 декабря будет рассматриваться кассация в гражданском суде по данному делу.