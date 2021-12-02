Агент Бистровича: Никаких предложений от европейских клубов по аренде моего клиента не поступало

Агент Вукмил Вукмирица, клиентом которого является центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, отреагировал на появившуюся информацию о том, что его подопечный может покинуть стан армейцев в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что несколько клубов из Европы связались с представителями красно-синих по поводу возможной аренды 23-летнего хорвата до конца текущего сезона.

– Нет, это неправда. Никаких предложений по аренде не поступало», — сказал Вукмирица корреспонденту Sport24 Денису Николаеву.

Напомним, что Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах команды во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.