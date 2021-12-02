Левандовски планирует перейти в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намерен продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает AS, польский футболист попросил своего агента изучить вопрос по поводу возможного перехода в «Реал» в ближайшее время. Пока неизвестно, заинтересован ли мадридский клуб в подписании 33-летнего игрока, учитывая наличие в составе другого форварда, а именно Карима Бензема.

Напомним, Левандовски присоединился к «Баварии» в июле 2014 года. В общей сложности он отыграл за мюнхенцев 349 матчей, забил 319 голов и отдал 67 ассистов. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 60 миллионов евро.