Михаил Боярский: Карпин – довольно посредственный тренер. Хочется видеть Семака в сборной России

Народный артист РФ Михаил Боярский заявил, что он хотел бы видеть на посту главного тренера сборной России наставника «Зенита» Сергея Семака, а не Валерия Карпина.

Отметим, что Карпин возглавил национальную команду в июле этого года. Под его руководством сборная заняла второе место группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре России необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.

– Если говорить честно, Карпин – довольно посредственный тренер. Его заслуги на тренерском мостике никто не сможет перечислить, потому что их нет. Сегодняшняя сборная – довольно слабая команда, которой надо надеяться на чудо. Вот Семак – это титулованный специалист, лучший тренер России прямо сейчас. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды, – цитирует Боярского Sport24.

Напомним, что Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. При нем петербургская команда три раза кряду стала чемпионом России, а также завоевала Кубок России и дважды Суперкубок страны. Контракт 45-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022-го.