Шамиль Газизов: Агаларов в «Спартаке»? Молодым игрокам лучше уходить в европейские чемпионаты

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, может ли форвард уфимского клуба Гамид Агаларов перейти в «Спартак».

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата России после 16 сыгранных туров, забив 13 голов в 16 матчах.

– Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что у нас «Спартак» – это особый критерий? Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильней, – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов является воспитанником академии «Анжи». К составу «Уфы» он присоединился в январе прошлого года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

В данный момент «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. 5 декабря подопечные Алексея Стукалова сыграют в гостях против «Динамо».