«Манчестер Юнайтед» заплатит Рангнику бонус, если он приведет Холанда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получит бонус размером 10 млн евро, если он приведет в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанд, сообщает RT, ссылаясь на Bild.

Напомним, что немецкий специалист был спортивным директором «Зальцбурга», когда в 2019 году австрийский клуб подписал соглашение с Холандом.

По данным источника, у Рангника и форварда остались хорошие отношения.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Холанда со «шмелями» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 150 млн евро.