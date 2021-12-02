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Московское «Динамо» объявило о создании женской футбольной команды

Бело-голубые начнут с создания молодежной команды.
02 декабря 2021 13:44
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» объявило о создании женской футбольной команды.

Первым шагом будет набор девушек в московскую академию и молодежную команду бело-голубых.

«Наш клуб серьезно подходит к данному направлению. Планируем начать работу с подготовки резерва, молодежного состава и постепенно сформировать главную команду. У нас есть для этого все необходимые ресурсы. Используем накопленный в «Динамо» за последнее время позитивный опыт реализации комплексных проектов», - приводит пресс-служба клуба слова генерального директора Павла Пивоварова.

Кроме того, в четверг футбольная академия «Динамо» имени Льва Яшина объявила конкурсный набор девочек и девушек в команды U13, U14, U16 и U21, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой Московской федерации футбола и РФС.

Добавим, что действующим чемпионом женской футбольной лиги является московский «Локомотив».

источник: ФК Динамо (Москва)
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