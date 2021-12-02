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«Эвертон» рассматривает возможность увольнения Бенитеса с поста главного тренера клуба

Испанский специалист возглавил команду лишь летом этого года.
02 декабря 2021 13:47
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в Twitter, сегодня должна состояться встреча руководителей «ирисок», на которой могут обсудить возможную отставку 61-летнего специалиста. Отмечается, что испанец может уйти из ливерпульской команды перед домашним матчем 15-го тура АПЛ с «Арсеналом» (6 декабря).

Напомним, что Бенитес возглавил «Эвертон» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне его команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков после 14 сыгранных туров. В последних десяти матчах национального первенства «ириски» одержали одну победу, два раза сыграли вничью и потерпели семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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