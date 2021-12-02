Газизов не исключает, что «Уфа» может погибнуть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что не уверен в стабильном будущем клуба.

«Может ли «Уфа» погибнуть? Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами. Вот сегодня мы играли со «Спартаком», у которого бюджет более 10 миллиардов. А у нас — 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!» - приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Уфа» занимает 13-е место в российской премьер-лиге, набрав 16 очков в 16 турах.

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