Болельщики «Спартака» покинут трибуны в матче с «Ахматом» в знак поддержки акции фанатов ЦСКА

Объединение фанатов «Спартака» заявило о том, что болельщики московского клуба покинут трибуны стадиона «Открытие-Арена» в первом тайме домашнего матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Отметим, что таким образом болельщики красно-белые хотят поддержать акцию фанатов ЦСКА, направленную против действий правоохранительных органов по итогам встречи между армейцами и «Зенитом» (0:2) в прошедшем туре РПЛ.

– Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Мы призываем ВСЕХ болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить свое несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации. ПОКИНУВ ТРИБУНЫ НА 19-ой минуте 22-ой секунде матча с «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка, – говорится в сообщении фанатов красно-белых в своем Telegram-канале.

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» сотрудники правоохранительных органов произвели массовые задержания фанатов армейцев. Причиной данных действий стало файер-шоу, которое было организовано болельщиками красно-синих в концовке прошедшей встречи. Отмечается, что были задержаны 408 фанатов.