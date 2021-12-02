Терюшков заявил, что «Химки» не ведут переговоры с «Кайратом» по трансферу Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг появившуюся информацию о том, что «Кайрат» заинтересован в приобретении голкипера клуба Ильи Лантратова.

Специалист заявил, что 26-летний россиянин не покинет подмосковную команду в ближайшее трансферное окно.

– Никаких предложений и переговоров уж тем более с «Кайратом» по поводу Лантратова нет, не было и не будет. С Ильей зимой мы точно расставаться не планируем, – приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 65 матчей, пропустил 79 матчей и 26 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета второй команды московского «Локомотива», «Балтики», «Факела» и «Шинника». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.