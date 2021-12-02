Прокуратура Турина хочет допросить Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть допрошен прокуратурой Турина для выяснения деталей контракта между ним и «Ювентусом».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянское следствие продолжает интересоваться тем, какую именно сумму платил туринский клуб португальскому футболисту во время локдауна в 2020 году.

Ранее появилась информация, что руководители «Ювентуса» могли не вносить в свою финансовую отчетность выплаты для Роналду. Отмечается, что полиция уже провела обыск в штаб-квартире «бьянконери» для изъятия необходимых для расследования документов.

Напомним, что Роналду выступал за «Ювентус» с июля 2018 по августа 2021 года. Он зарабатывал в клубе около 31 миллиона евро в год. Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» приобрел 36-летнего игрока у итальянской команды за 15 миллионов евро и подписал с ним двухлетний контракт.