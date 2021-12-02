КДК РФС перенес на неделю рассмотрение обстоятельств матча ЦСКА - «Зенит»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не смог принять решения по обстоятельствам матча 16-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своем стадионе «Зенит» (0:2).

«В процессе заседания установили, что мы не имеем официального заключения от РПЛ, справки от МВД, заключения по системе видеонаблюдения. Также мы не имеем заключения по пиротехнике: каким образом такое количество пиротехники попало на стадион. Очень много вопрос не выяснено. Мы посчитали, что необходимо и заключение комитета РФС по безопасности. Заседание комитета по безопасности будет во вторник. Сегодня посчитали решение преждевременным. Перенесли заседание рассмотрения рапорта до представления результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов по данному матчу. Когда у КДК будут все доказательства, тогда будет полное основание для объективного и правильного принятия решения. Заседание КДК будет 9 числа. Надеюсь, мы в полном объеме рассмотрим весь рапорт по этому матчу», - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» сотрудники правоохранительных органов произвели массовые задержания фанатов армейцев. Причиной данных действий стало файер-шоу, которое было организовано болельщиками красно-синих в концовке прошедшей встречи. Отмечается, что были задержаны 408 фанатов.

После этой игры задержанных поддержали болельщики хоккейного ЦСКА, которые пересели с фан-зоны на другие места стадиона во время домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (6:4).