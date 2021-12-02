Рангник получит от «Манчестер Юнайтед» 100 миллионов фунтов на январские трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» предоставит возможность главному тренеру Ральфу Рангнику усилить состав команды в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Daily Star, «красные дьяволы» выделят около 100 миллионов фунтов стерлингов на возможные приобретения в январе 2022 года. По информации источника, немецкий специалист заинтересован в подписании двух полузащитников «Лейпцига», а именно Амаду Айдара и Кристофера Нкунку.

Напомним, что Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября этого года. Ранее в СМИ сообщалось, что к своим тренерским обязанностям он должен приступить не раньше середины декабря по причине задержки получения рабочей визы в Великобритании. Контракт 63-летнего немца с командой рассчитан до конца текущего сезона.