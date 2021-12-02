Денис Мацуев: Мы думали, что связка Кутепов — Джикия может стать похожей на пару братьев Березуцких

Известный болельщик «Спартака» пианист Денис Мацуев жалеет, что у защитника Ильи Кутепова не получается карьера в его любимом клубе.

«Мы думали, что связка Кутепов — Джикия может стать похожей на пару братьев Березуцких. За 3,5 года мы ни разу не увидели того Кутепова. К сожалению, он не играет ни при Тедеско, ни при Витории. Ждать своего часа можно несколько лет, а потом и заканчивать. Это обидно до слез, потому что защита — не самая наша надежная линия. В итоге Дивеев и Джикия стали вожаками сборной. Поэтому за Кутепова особенно обидно», - приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кутепов неоднократно выражал недовольство своим положением в команде, поскольку практически не выходит в основном составе. Действующий контракт защитника со «Спартаком» заканчивается летом 2022 года. 28-летний футболист заявил, что может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.