Рангник оформил рабочую визу – он сможет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник смог получить рабочую визу в Великобритании.

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун на своей странице в Twitter, 63-летний специалист оформил необходимые документы для того, чтобы занять свою должность в стане «красных дьяволов».

Отмечается, что Рангник сможет находиться на тренерской скамье в матче 15-го тура с «Кристал Пэлас» (5 декабря). В игре 14-го тура против «Арсенала», который состоится сегодня, 2 декабря, исполняющим обязанности наставника команды будет Майкл Каррик.

Напомним, что Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября этого года. Со специалистом был подписан контракт до 30 июня 2022 года. В данный момент «манкунианцы» занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 13 турах.