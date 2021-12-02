Александр Мостовой: Кутепов в ЦСКА? Он бы им точно не помешал

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу возможного ухода из московского клуба центрального защитника Ильи Кутепова.

Ранее 28-летний футболист заявил о готовности перейти в другую команду ради получения игровой практики. При этом он отметил, что может рассмотреть вариант с трансферами в «Зенит» или ЦСКА.

– ЦСКА он бы точно не помешал. У армейцев непонятно, кто играет, а кто нет. Он бы и «Спартаку» пригодился. Недавно играл с «Локомотивом». Может и правда есть какое-то недопонимание с тренером. Почему после ЧМ-2018 он не закрепился в «Спартаке»? Есть конкуренция. Он выступает на позиции центрального защитника, а там Жиго и Джикия, – цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Напомним, что Кутепов находится в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За столичную команду он отыграл 113 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России. Его контракт истекает летом 2022-го.

В нынешнем сезоне российский футболист провел за москвичей всего четыре игры.

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