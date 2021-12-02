ЦСКА перенес заседание директоров на середину декабря

Руководство столичного ЦСКА перенесло заседание совета директоров на середину декабря из-за инцидента с болельщиками после матча с «Зенитом» (0:2).

Об этом сообщает телеграм-канал Ивана Карпова.

Напомним, недавно прошел совет директоров московского ЦСКА, который рассмотрел стратегическое развитие клуба на ближайшие три сезона. Руководство команды не удовлетворило отчет руководства об организации спортивного блока и план мероприятий на зимнее трансферное окно. Сообщалось, что ЦСКА планировал усилиться в зимнее межсезонье, так как в клубе не удовлетворены результатами командами.

После 16-ти туров армейцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 24-я очками.