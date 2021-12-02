Спаллетти дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не сможет руководить командой в ближайших матчах чемпионата Италии.

Как информирует портал Football Italia, 62-летний специалист получил двухматчевую дисквалификацию по итогам гостевой игры 15-го тура против «Сассуоло» (2:2) – в добавленное ко второму тайму время наставник неаполитанцев получил красную карточку за споры с арбитром.

Согласно данным источника, Спаллетти пропустит матчи с «Аталантой» (4 декабря) и «Эмполи» (12 декабря).

Напомним, что в данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А после 15 проведенных туров, набрав 36 очков.