Эриксен начал индивидуальные тренировки в «Оденсе»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен возобновил футбольные тренировки. Спортсмен тренируется в индивидуальном порядке в расположении клуба «Оденсе», где он играл на молодежном уровне.

Эриксен, перенесший сердечный приступ на Евро-2020, не может играть и тренироваться в Италии из-за местного законодательства. Датчанин тренируется на базе «Оденсе», где играл в молодежных командах с 2005 по 2009 год.

«Эриксен связался с нами и теперь тренируется индивидуально», - сказал представитель клуба.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. Действующий контракт Эриксена заключен с «Интером» до 2024 года, но законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.