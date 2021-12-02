Кавани собирается продолжить свою карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может сменить клубную прописку по окончании сезона-2021/22.

По информации The Times, уругвайский футболист выразил заинтересованность в переходе в «Барселону». При этом 34-летний нападающий уверен, что способен провести еще два ближайших сезона на высоком уровне.

Как сообщает источник, игрок может перейти в стан каталонцев летом 2022 года на правах свободного агента, поскольку 30 июня у него истекает действующий контракт с «красными дьяволами».

Напомним, Кавани присоединился к «МЮ» в октябре прошлого года. В общей сложности он провел за команду 47 матчей, забил 18 голов и отдал шесть ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в шесть миллионов евро.