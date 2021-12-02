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Фанаты «Крыльев Советов» поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуну

Матч 17-го тура между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоится в субботу, 4 декабря.
02 декабря 2021 17:06
автор: Александр Бойченко

Фанаты самарских «Крыльев Советов» покинут сектор активной поддержки на матче с ЦСКА, тем самым, поддержав армейцев после столкновения их болельщиков с полицией после домашнего матча с «Зенитом».

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА – «Зенит» в прошлом туре.

Мы призываем фанатов «Крыльев Советов» всех времён, всех, кто когда либо ассоциировал себя с фанатской трибуной. Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих – присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде», - написали фанаты в своем сообществе «ВКонтакте».

Напомним, после домашнего матча ЦСКА с «Зенитом» более четырехсот невинных фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержат эту акцию протеста в предстоящем 17-м туре РПЛ.

источник: ВКонтакте
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