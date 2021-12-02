Кафу: Миранчук может стать очень важным игроком для «Милана»

Экс-защитник «Милана» Кафу поделился мнением по поводу возможного трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан «россонери».

Ранее стало известно, российский хавбек может сменить клубную прописку в январе 2022 года ради получения игровой практики. В итальянских СМИ отмечалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Дженоа», «Сампдория», «Торино».

– По тем моментам, как Миранчук проявлял себя в «Аталанте», он заслужил шанс оказаться в «Милане». Это великий клуб, поэтому для Алексея будет здорово, если он окажется там. Он может стать очень важным игроком для команды, – приводит слова Кафу «Матч ТВ».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом он провел на поле лишь 228 минут.