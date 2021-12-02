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ПФК «Навбахор» выступил с заявлением относительно угроз в сторону Канчельскиса

Российский специалист ранее возглавлял узбекский клуб.
02 декабря 2021 18:42
автор: Александр Бойченко

Профессиональный футбольный клуб «Навбахор» выступил с заявлением относительно угроз расправой в сторону российского специалиста Андрея Канчельскиса. Напомним, ФИФА поставила выплатить тренеру 1,6 миллиона евро в качестве задолженности узбекского клуба.

«Вчера, 1 декабря 2021 года, информация о российском тренере Андрея Канчельскисе и угрозе ему со стороны неизвестных распространилась в российских и отечественных интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте. Это сообщение было иначе воспринято футбольным сообществом нашей страны, введя в заблуждение население и болельщиков ПФК «Навбахор», что клуб был причастен к этому инциденту из-за судебной тяжбы между клубом и тренером.

В этой связи «Навбахор» сообщает, что в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, была подана апелляция на решение ФИФА от августа 2021 года, обязывающее клуб выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиона долларов США. Для защиты ПФК «Навбахор» были привлечены иностранные юристы, и следует отметить, что клуб представил в CAS доказательства, что позволяет с большой вероятностью оспорить решение ФИФА.

Следует отметить, что распространение данной информации в интернет-изданиях и социальных сетях может серьезно навредить репутации и имиджу ПФК «Навбахор» перед гражданами нашей страны, болельщиками и зарубежным футбольным сообществом», - сообщает официальный сайт «Навбахора».

Напомним, ранее трое неизвестных встретили Канчельскиса в одном из кафе и потребовали, чтобы он взял 80 тысяч евро вместо положенных по постановлению ФИФА 1,8 миллионов евро из-за задолженностей по его работе в узбекском «Навбахоре».

Во главе «Навбахора» Канчельскис провел 24 игры, в которых его команда 6 раз выиграла, 7 проиграла и 11 встреч сыграла вничью.

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