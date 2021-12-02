Фанаты «Квик Бойз» поддержали футболистов, вынужденных тренироваться в пять утра (видео)

ISU опять показал себя «пустым местом». Иначе про отмену Финала Гран-при по фигурному катанию и не скажешь

Международный союз катания на коньках объявил, что финальный турнир серии Гран-при, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, отменяется. Причина – решение японских властей, связанное с появлением нового штамма коронавируса.