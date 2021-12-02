Фанаты «Квик Бойз» поддержали футболистов, вынужденных тренироваться в пять утра (видео)

Болельщики нидерландского любительского клуба посетили тренировку команды, которая началась рано утром из-за новых ковидных ограничений.
«Где нас ждет зеленое поле, где стоят болельщики? ... Тоже на тренировке в 5 часов утра! Супер, парни! Мы вас любим!» - подписано видео, опубликованное в клубном твиттере команды.
💙🤍 LOVE | Waar het groene veld ons wacht, waar supporters staan...Ook bij de training om 5:00 uur 's ochtends! Mega, boys! 😍 pic.twitter.com/VLWv4qYxaH— Quick Boys (@KvvQuickBoys) December 2, 2021
источник: «Советский спорт»