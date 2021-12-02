Агент Кайо высказался о будущем своего клиента в «Краснодаре»

Агент Нету Хеновес, представляющий интересы центрального защитника «Краснодара» Кайо, оценил возможный уход своего подопечного из российской команды.

Ранее появилась информация, что 24-летний бразилец может покинуть стан «быков» в случае прихода в клуб игрока обороны «Локомотива» Пабло в ближайшее трансферное окно.

– Кайо счастлив в «Краснодаре», его все устраивает. Тренер? У него нет ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко. Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом и он намерен выполнить его до конца, – приводит слова агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Кайо пополнил состав «Краснодара» в июле 2019 года. В общей сложности он провел за команду 61 матч, забив один гол. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллионов евро.