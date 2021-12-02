«Урал» опроверг возможную отставку Шалимова

«Урал» опроверг отставку специалиста Игоря Шалимова, который возглавил команду 10 августа текущего года. На данный момент команда занимает последнее место в РПЛ с 13-ю баллами.
«Откуда СМИ это берут? Нет никакой отставки», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что новым специалистом клуба может стать Кирилл Новиков, который ранее возглавлял московское «Динамо».
После 16-ти туров «шмели» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице с 13-ю очками. Следующий матч в РПЛ команда проведет против «Локомотива» на выезде 4 декабря.
источник: «РБ-Спорт»