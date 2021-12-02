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Фанаты «Зенита» присоединяются к акции болельщиков ЦСКА и уйдут с трибуны в матче с «Ростовом»

«Зенит» примет «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ.
Фанаты «Зенита» присоединяются к акции болельщиков ЦСКА и уйдут с трибуны в матче с «Ростовом»
02 декабря 2021 21:53
автор: Александр Бойченко
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Фанаты «Зенита» поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут фанатскую трибуну на игре 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Матч пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге.

«В ходе воскресного матча ЦСКА — «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек.

Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России — максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим в знак солидарности с фанатами ЦСКА мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!».

Напомним, после домашнего матча ЦСКА с «Зенитом» более четырехсот невинных фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержат эту акцию протеста в предстоящем 17-м туре РПЛ.

источник: «Наш Зенит»
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