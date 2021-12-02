Валерий Непомнящий: Сборная России ровно на том месте, на котором находится

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий оценил шансы сборной России в игре с Польшей в рамках стыкового матча за право выйти на мундиаль в Катар-2022.

«Да, Карпин пришел в сборную в самый непростой момент. Так было и у Черчесова. Футболистов много, а игроков нужного уровня не достает. Сборная России ровно на том месте, на котором находится. Почему? Случилось так, что мы не очень качественно сыграли с Хорватией, но команда сегодня, как не странно звучит, в начале пути. В каждой линии существуют проблемы, и игра с хорватами это показала. Качество игроков очень важно», - сказал Непомнящий на Youtube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Отметим, что стыковые матчи пройдут в марте следующего года. Сборная России сыграет с Польшей в первом стыке.