Пресняков-старший похвалил фанатов «Спартака» за солидарность с болельщиками ЦСКА

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший отметил единение фанатов «Спартака» и ЦСКА после излишне жесткого обращения сотрудниками полиции с болельщиками армейцев после матча с «Зенитом».

«Спартаковские болельщики - первые, кто придумал проводить акции, уходя со стадиона в начале матча. С фанатами ЦСКА поступили не по-человечески. Закон, конечно, должен соблюдаться всеми гражданами, но это был перебор со стороны полиции. Там было множество детей и женщин, которым пришлось беспричинно стоять на холоде больше трех часов. Болельщики «Спартака» - большие молодцы, что поддержали красно-синих. Армейцам сейчас, в трудную минуту, необходима поддержка фанатов других клубов. ЦСКА является неприменимым врагом красно-белых, но эта ситуация не про футбол, а про человеческие отношения. Единение фанатов «Спартака» с армейцами меня радует. Я думаю, что своей акцией они могут чего-то добиться», - приводит слова музыканта «Спорт-Экспресс».

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» полиция больше двух часов не выпускала значительную часть фанатов хозяев с трибуны. После того, как выход открыли, болельщиков досматривали и грузили в автозаки. Всего задержали и привезли в ближайшие отделения полиции 408 человек, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях.

Позже 20 из них были рассмотрены Савеловским районным судом Москвы, который вынес решения в виде наложения на зрителей штрафов на сумму от 15 до 20 тысяч рублей и запрета посещать спортивные мероприятия сроком на два года.

Фанаты «Спартака» опубликовали заявление, в котором поддержали армейцев. Болельщики договорились о проведении совместной акции: во время ближайших домашних поединков своих команд зрители покинут трибуны на 19-й минуте.